"Deutschland den Deutschen, Ausländer raus": Rassistische Hassparolen auf Studentenfeier?

Hersfeld-Rotenburg - Schwere Anschuldigungen gegen Prüflinge eines Studienzentrums in Osthessen ! Auf einer Party sollen ausländerfeindliche Parolen skandiert worden sein. Der Verdacht ist derart schwer, dass sich auch der Staatsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet hat.

Kam es auf einer Studienfeier in Rotenburg zu rassistischen Parolen? (Symbolfoto) © Montage:123RF/salajean, 123RF/majestix77

Wie die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidiums Osthessen in einer gemeinsamen Pressemitteilung am heutigen Donnerstag berichteten, soll sich der Vorfall am 23. Januar auf dem Gelände des Studienzentrums für Finanzverwaltung und Justiz in Rotenburg ereignet haben.

Anfang Februar erhielten schließlich die Behörden Kenntnis von dem für sie "sehr ernst" zu nehmenden Sachverhalt und schalteten sich sofort in die Ermittlungen ein. Mittlerweile ist auch der Staatsschutz involviert. Während seitens der Ermittler keine weiteren Angaben gemacht wurden, konnte die Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) mehr zum Sachverhalt in Erfahrung bringen.

So habe es sich bei den Parolen um Zeilen gehandelt haben, die zu einem bekannten Popsong gesungen wurden. Unter anderem fiel laut eines Sprechers des Studienzentrums der Satz "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus."

Bei den im Verdacht stehenden Lernenden soll es sich um Teilnehmer des Abschlussjahrgangs gehandelt haben.