Mega-Razzia in Deutschland und Europa! Hunderte Polizisten jagen illegale Schleuser

Köln/Düsseldorf/Bergisch Gladbach - In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens haben am heutigen Mittwochmorgen Hunderte Polizisten eine Großrazzia gegen illegale Schleuser gestartet!

Ebenso umstellten vermummte Polizisten auch in Bergisch Gladbach ein Mehrfamilienhaus. Augenblicke später betraten Einsatzkräfte der GSG9 das Haus, nachdem sie die Tatverdächtigen und Nachbarn mit einer lauten Explosion aus dem Schlaf gerissen hatten.

Auch in Köln-Seeberg (bei Chorweiler) und Düsseldorf soll es demnach Durchsuchungen von bewaffneten Spezialkräften gegeben haben.

Samt schwerem Geschütz und Maschinenpistolen verschafften sich Spezialeinsatzkräfte der GSG9 am Morgen Zutritt zu den Wohnungen, sprengten dabei sogar etliche Türen auf.

Neben 28 Wohnobjekten in NRW sollte es auch in Hessen, Bayern, Schleswig-Holstein, Frankreich, Großbritannien und den Beneluxstaaten zu Durchsuchungen und Verhaftungen kommen. Das berichtet die dpa.

Im Fokus der Aktion stehen demnach kurdisch-irakische Tatverdächtige, die in der Vergangenheit Tausende Menschen illegal über den Ärmelkanal nach England geschleust haben sollen.

Gegen wen sich der Vorwurf der illegalen Schlepperei genau richtet, ist laut BILD aktuell nicht bekannt. Trotzdem sollen bei der Razzia 25 Haftbefehle vollstreckt werden.

In den kommenden Stunden will Europol nähere Einzelheiten rund um das Geschehen in Nordrhein-Westfalen veröffentlichen.