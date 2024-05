Mögliches Sexualdelikt: Schwer bewaffnete Polizisten stürmen Wohnungen

Solingen - In Solingen bei Wuppertal ist es am frühen Dienstagmorgen gegen 6 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Dabei wurden insgesamt vier Wohnungen durchsucht.

Gegen 6 Uhr am frühen Dienstagmorgen stürmten schwerbewaffnete Spezialeinsatzkräfte die Wohnungen in Solingen. © Gianni Gattus

Hintergrund der Maßnahmen ist ein mögliches Sexualdelikt an einer damals 16-Jährigen vor über einem Jahr. Das teilt die Polizei gegenüber TAG24 mit.

Demnach soll die Teenagerin im Januar 2023 zunächst in einer Kleingartenanlage und später in einer Wohnung in der Hasselstraße in Solingen von fünf männlichen Jugendlichen (16, 16, 17, 17, 18) gemeinschaftlich missbraucht worden sein. Dies zeigte sie gemeinsam mit ihrer Mutter im Mai 2023 bei der Polizei an.

Besonders abscheulich: Die Verdächtigen sollen ihre Tat auch noch gefilmt haben. Das gab die Geschädigte bei der Polizei an.

Nach der ersten Aussage des Mädchens im Mai 2023 wurde bereits die Wohnung eines der Jugendlichen (17) durchsucht. Dabei konnte ein Handy sichergestellt werden.