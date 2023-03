Rekordfund in Garage: Zoll sackt halbe Tonne unversteuerten Shisha-Tabak ein!

Rund 100 Einsatzkräfte hatten am Freitagabend (3. März) zeitgleich insgesamt vier Shisha-Bars in Bad Godesberg kontrolliert. © Bildmontage: Hauptzollamt Köln

Bei dem Fund am Freitagabend handelte es sich um "die größte Menge unversteuerten Wasserpfeifentabaks, die wir bei solchen Kontrollen je hatten", wie ein Pressesprecher des Kölner Hauptzollamts am Samstag mitteilte.

Demnach wurde der in Beuteln und Dosen gelagerte Tabak in einer Garage im Hinterhof des Etablissements gefunden.

Rund 100 Einsatzkräfte hatten an dem Abend zeitgleich insgesamt vier Shisha-Bars in Bad Godesberg kontrolliert. Auch in den anderen Bars stellten die Beamten zahlreiche Tabakdosen in den Küchen sicher.

Außerdem habe es sich nach Angaben des Pressesprechers mutmaßlich um illegal hergestellten Tabak gehandelt, bei dem "die Gewinnspanne häufig höher ist, als beim Drogenhandel".