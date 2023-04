Massen-Schlägerei in Not-Unterkunft: Bewohner gehen mit Mobiliar aufeinander los

Nettersheim - In einer Notunterkunft für Geflüchtete in Nettersheim im Kreis Euskirchen ist es zu einer Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten gekommen.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen zu der Unterkunft aus. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Laut Mitteilung der Polizei waren am Ostermontag gegen 21 Uhr gleich mehrere Notrufe aus der Unterkunft in Netterheim-Marmagen bei der Leitstelle eingegangen, woraufhin die Beamten mit mehreren Streifenwagen zum Ort des Geschehens ausrückten.

Demnach waren zwei Bewohner aus Algerien (29 und 30 Jahre) zuvor in einen Streit mit einer Gruppe von acht Männern aus Afghanistan geraten, nachdem einer der Afghanen offenbar einen Annäherungsversuch bei einer Bekannten der beiden Algerier gemacht hatte.

"Schnell uferte die Situation im stark frequentieren Vorraum zur Kantine aus, wobei mit Mobiliar, wie zum Beispiel mit Stühlen, um sich geworfen und auch einige Tische umgestoßen wurden", schilderte ein Polizeisprecher.

Eine unbeteiligte Syrerin (70) sei durch einen "umhergeworfenen Gegenstand" leicht am Rücken verletzt worden und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Auch ein 32-jähriger Afghane wurde in eine Klinik gebracht, nachdem er Verletzungen am Arm davongetragen hatte. In der Unterkunft sei bei der Schlägerei zudem ein Holzgeländer beschädigt worden.