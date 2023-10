Schon kurz nach Festnahme: In Spanien geschnappter Rocker wieder auf freiem Fuß

Köln/Marbella - Der aus einem Gefängnis in Euskirchen ausgebrochene und in Spanien von der Polizei geschnappte Rocker ist nicht mehr in Gewahrsam.

Der Mann war im November 2021 wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ins Gefängnis gekommen. Im Juni 2023 hätte er entlassen werden sollen.

Zur Vorbereitung darauf wurde er in den offenen Vollzug verlegt, aus dem er am 16. Januar verschwand. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Mann in der südspanischen Stadt Marbella festgenommen wurde.