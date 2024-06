Tochter soll ihre Mutter erst erstochen und dann verbrannt haben: Prozess startet

Hannover - Weil sie ihre 74 Jahre alte Mutter ermordet haben soll, steht von diesem Donnerstag an eine 50-Jährige vor dem Landgericht Hannover.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 74 Jahre alten Mutter feststellen. © Str./TNN/dpa

Die Leiche der Seniorin war am Neujahrstag nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstadt von Hannover entdeckt worden.

Bei der Obduktion fanden die Gerichtsmediziner Stichverletzungen. Die Tochter wurde in Untersuchungshaft genommen.

Nach früheren Angaben steht die 50-Jährige im Verdacht, ihre Mutter erstochen und anschließend ein Feuer gelegt zu haben.

Demnach befand sie sich zum Zeitpunkt des Brandes auch in der Wohnung und wurde leicht verletzt.

Für den Prozess gegen die deutsche Angeklagte sind insgesamt sechs Verhandlungstage vorgesehen.

Zum Auftakt soll laut einer Gerichtssprecherin im Anschluss an die Verlesung der Anklage ein Polizeibeamter als Zeuge gehört werden.