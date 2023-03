Brutaler Raubüberfall mit Baseballschläger: Polizei warnt vor flüchtigen Tätern!

Mainaschaff - Schock im Morgengrauen! Am Donnerstag gegen 5.30 Uhr wurde in Mainaschaff (Landkreis Aschaffenburg) eine Person vor ihrem Haus auf brutale Weise überfallen und ausgeraubt.

Im unterfränkischen Mainaschaff wurde am Donnerstagmorgen eine Person mit einem Baseballschläger überfallen und ausgeraubt. Die beiden Täter sind derzeit flüchtig. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei Unterfranken auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Straße "An der Senne" in einem Mainaschaffer Wohngebiet.



Unmittelbar nach dem eingehenden Notruf begab sich ein Großaufgebot der Polizei zum Tatort, von dem ersten Erkenntnissen zufolge zwei Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof geflohen sind.

Die maskierten Kriminellen erbeuteten demnach einen Computer sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Aufmerksame Zeugen meldeten die flüchtigen Räuber kurze Zeit nach der Tat im Bereich des sich in der Nähe befindlichen Edeka-Marktes sowie an einer Unterführung zur Bundesstraße 8 und dem Pfadfinderhaus in Mainaschaff. Dort verlor sich vorerst die Spur.

Auch mithilfe der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie mehreren Suchhunden konnten die Täter bislang nicht aufgespürt werden.



Aus diesem Grund warnt die Kriminalpolizei dringend davor, Anhalter im Raum Mainaschaff mitzunehmen und bittet, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort an die Polizei zu wenden.