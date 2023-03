11-Jährige kam nie zu einem Treffen an: Wo ist Lenie Maya?

Die 11-jährige Lenie-Maya L. aus Laatzen wird seit Mittwochmorgen vermisst. © Privat/Polizeidirektion Hannover

Das Mädchen hatte sich nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen mit einer Mitschülerin für den gemeinsamen Schulweg verabredet, kam jedoch nicht zu dem Treffen.

Auch in der Erich-Kästner-Schule in Laatzen-Mitte, die das Mädchen besucht, traf die Schülerin nicht ein.

Nach Angaben des Vaters war es abgesprochen, dass das Mädchen sich mit dem Fahrrad von ihrer Wohnanschrift an der Hildesheimer Straße in Rethen auf den Weg zur Schule macht.

Auf dem Weg dorthin sollte sie sich an der Stadtbahn-Wendeschleife in Rethen mit der Mitschülerin treffen. Von dort sollten die beiden Schülerinnen den Rest des Schulwegs gemeinsam bestreiten. Doch an dem Treffpunkt tauchte Lenie-Maya nicht auf.