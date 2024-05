12-Jährige zuletzt mit unbekanntem Mann gesehen: Wo ist Maria Rebeca?

Frankfurt am Main - Wo steckt sie nur? Seit dem 27. Mai ist die 12-jährige Maria Rebeca G. aus Frankfurt verschwunden und gilt als vermisst . Zuletzt wurde sie mit einem unbekannten Mann gesehen.

Maria Rebeca G. (12) ist seit Montag verschwunden. Nun versucht es die Polizei mit einer öffentlichen Vermisstenmeldung. © Montage: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei berichtet besucht Maria Rebeca die Georg-Büchner-Schule im Frankfurter Stadtteil Bockenheim, von der sie am vergangenen Montag nicht nach Hause kam.



Um 21.40 Uhr sendete sie dann eine WhatsApp-Nachricht an ihre Mutter, in der sie mitteilte, dass sie nicht nach Hause kommen würde. Im gleichen Zug versprach sie allerdings am darauffolgenden Dienstag (28. Mai) zurück zu sein.

Eine Zeugin schilderte den Beamten zudem, dass Maria Rebeca zuletzt in Begleitung eines jungen Mannes gewesen und mit diesem nach Hause gefahren sei.

Doch eine entsprechende Adresse sei ihr nicht bekannt. Zur Identität des Mannes wurden bisher keinerlei Angaben gemacht.