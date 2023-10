13-Jährige aus Frankfurt seit Dienstag vermisst: Evelina, wo bist Du?

Frankfurt am Main - Seit Dienstag wird die 13 Jahre alte Evelina V. aus Frankfurt-Bockenheim vermisst . Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zuletzt konnte Evelinas Handy am vergangenen Dienstagnachmittag geortet werden, dann verliert sich ihre Spur. © Bild-Montage: Boris Rössler/dpa, Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Wie ein Sprecher der Polizei Frankfurt am heutigen Samstag mitteilte, sei die Jugendliche am Dienstag (10. Oktober) nach einem Streit von zu Hause verschwunden.

Gegen 14.52 Uhr sei dann noch einmal das Handy der 13-Jährigen in der Nähe des Rebstockparks in Frankfurt geortet worden. Doch dann wurde das Mobiltelefon ausgeschaltet und seitdem fehlt von Evelina jede Spur.

Auch in die Schule geht sie demnach zurzeit nicht. Zuletzt sei sie am Freitag, dem 6. Oktober, zum Unterricht in der Anne-Frank-Schule erschienen.

Evelina wird wie folgt beschrieben:

1,69 Meter groß

schlanke Statur

mittellange, dunkelblonde bis braune Haare

Zudem wirke die Jugendliche älter als ihre 13 Jahre. Bei ihrem Verschwinden soll sie eine graue Kapuzenjacke, eine weite schwarze Hose und schwarze Adidas-Schuhe mit weißen Applikationen getragen haben.