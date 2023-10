13-Jährige kam am Abend nicht mehr nach Hause: Wo steckt Mia?

Die Polizei sucht derzeit nach einer 13-Jährigen aus Bautzen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Das Mädchen verließ am Dienstagnachmittag, dem 17. Oktober 2023, ihr gewohntes Umfeld in Bautzen, Neugasse, und kehrte nicht wie vereinbart am Abend zurück.

Mia hält sich überwiegend im Bereich Bautzen, aber auch im Bereich Dresden auf.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei, insbesondere die Prüfung verschiedener Anlaufpunkte und Hinwendungsorte, blieben bislang leider erfolglos.

Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Mia wird wie folgt beschrieben:

1,63 Meter groß

schlanke Gestalt

langes braunes Haar

Bekleidung: hellblaue Jeans, schwarzes Oberteil, schwarze Turnschuhe, schwarzes Basecap, schwarzer Nike-Rucksack

hat viele Sommersprossen und trägt eine Brille

Ein Bild der Vermissten ist auf der Website der Polizei Sachsen abrufbar.