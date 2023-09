13-Jährige soll sich mit Mann aus dem Internet getroffen haben: Wo ist Solmass?

Solmass (13) aus Lehrte wird seit Samstag vermisst. © Polizeidirektion Hannover

Wie die Polizei am Sonntag mitteile, verließ das Mädchen am Samstag gegen 13 Uhr das Familienhaus in Lehrte und gab an, sich mit einer Freundin treffen zu wollen.

Ermittlungen ergaben, dass dies nicht stimmte.

Stattdessen sei sie mutmaßlich in Begleitung eines unbekannten korpulenten Mannes, etwa 18 bis 25 Jahre alt, unterwegs, den sie in einem Chat kennengelernt haben könnte.

Solmass sei den Angaben nach mit der Westfalenbahn am Samstag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr von Lehrte aus nach Hannover zum Hauptbahnhof gefahren.

Gegen 13.40 Uhr habe sie dann mit der unbekannten männlichen Person den Hauptbahnhof in Richtung Ernst-August-Galerie verlassen.

Mutmaßlich halte sich die 13-Jährige im Stadtgebiet von Hannover oder gegebenenfalls im nordrhein-westfälischen Kamen auf, heißt es weiter.

Die Polizei könne derzeit eine Gefahr für Leib oder Leben des Mädchens nicht ausschließen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: