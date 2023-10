13-Jährige verschwindet nach Unterricht spurlos: Wo steckt Manuela S.?

Manuela S. wurde zuletzt am Freitag in der Sekundarschule Wolfen-Nord gesehen. © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld

Nach Angaben des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld hatte der Teenager am Freitag noch am Unterricht an der Sekundarschule Wolfen-Nord teilgenommen und kehrte nach Schulschluss gegen 12.50 Uhr nicht nach Hause zurück.

Am Samstag wurde Manuela S. dann als vermisst gemeldet. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren bislang erfolglos, weswegen die Behörde sich an die Bevölkerung wendet.

Der Teenager wird wie folgt beschrieben: