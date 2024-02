13-Jähriger aus Hellersdorf seit Donnerstag vermisst: Wo ist Emanuil M.?

Emanuil trug zuletzt eine schwarze Winterjacke, eine blaue Jeans, einen weißen Kapuzenpullover und blaue Sportschuhe mit weißer Sohle. Er wurde zuletzt an der Maxie-Wander-Straße in Begleitung eines bisher unbekannt gebliebenen Mannes gesehen.

Laut Vermisstenanzeige wird Emanuil M. seit dem früheren Abend des 1. Februar in seiner Unterkunft in Hellersdorf vermisst.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 während der Bürodienstzeiten oder per Mail an lka124hinweise@polizei-berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wendet Euch bitte an jede andere Polizeidienststelle oder an den Notruf unter der Telefonnummer 110.