14-Jährige aus Zwickau vermisst: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe bei Suche
Laut Polizei sollte die Jugendliche am Donnerstagnachmittag von der Kindertagesgruppe der Kita Apfelbäumchen an der Eckersbacher Höhe abgeholt werden.
"Sie begleitete noch andere Kinder wenige Meter nach Hause bis an die Scheffelstraße auf Höhe Wostokweg und wollte danach gleich zu ihrer Erziehungsperson zurückkehren. Seit diesem Zeitpunkt ist ihr Aufenthaltsort unklar", heißt es weiter.
Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:
- 14 Jahre alt
- circa 1,60 Meter groß
- trägt ihre rot-braunen Haare zu einem Zopf gebunden
- im Gesicht mit Kunstblut und Vampirzähnen geschminkt
- trägt schwarze Lederjacke, schwarze Hose und schwarzen Rock
Wer hat die 14-Jährige gesehen?
Die 14-Jährige könnte sich im Stadtgebiet von Zwickau aufhalten und öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
Alle bisherigen Suchmaßnahmen waren erfolglos, daher bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung. Ein Bild der Vermissten findet Ihr bei der Polizei Zwickau online.
Habt Ihr die Vermisste gesehen oder wisst, wo sie sich aktuell aufhält? Hinweise nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 102 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: 123rf/foottoo