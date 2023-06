15-Jährige spurlos verschwunden: Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Weilerswist - Wo ist die Teenagerin, die seit dem 16. Juni vermisst wird? Die 15-Jährige war auf dem Weg nach Köln und kam nach Schulende nicht zu Hause an.

Nachdem einige der Mitschüler befragt wurden, stellte sich heraus, dass sie gemeinsam mit der 15-Jährigen gegen 13.20 Uhr in die S18 von Brühl nach Köln gestiegen waren. In Hürth seien die Mitschüler ausgestiegen, die Vermisste sei weitergefahren.

Demnach verließ die Teenagerin am Morgen des 16. Juni ihre Wohnanschrift in Weilerswist bei Bonn und kehrte nicht, wie zuvor vereinbart, aus der Schule zurück.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises gab am Nachmittag des 22. Juni eine Vermissten-Meldung heraus.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen kann, kann Hinweise unter den Rufnummern 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de an die Ermittler weitergeben.