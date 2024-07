15-Jährige vermisst: Wo ist Jasmyn aus Dresden?

Wo ist Jasmyn (15)? © Polizei Dresden

Die Teenagerin wird bereits seit dem 19. Juli vermisst, wie die Polizei am Freitag berichtete.

An diesem Tag verließ die 15-Jährige die elterliche Wohnung an der Rottwerndorfer Straße in Leuben.

Seitdem fehlt von ihr jede Spur, mögliche Aufenthaltsorte wurden erfolglos geprüft.

Jasmyn wird wie folgt beschrieben: