15-Jähriger seit einer Woche vermisst: Wo ist Julian G. aus Cottbus?

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem vermissten Jugendlichen aus Cottbus. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut der Ermittlungsbehörde hatte der Jugendliche am vergangenen Freitag gegen 10.50 Uhr seine Jugendeinrichtung an der Thiemstraße verlassen. Doch Julian G. kehrte nicht in diese zurück.

Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Daher wendet sich die Polizei nun mit einem Foto des 15-Jährigen an die Öffentlichkeit.

Wer hat Julian G. seit Freitag gesehen oder kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben?

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: