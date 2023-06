16-Jährige aus Dresden-Friedrichstadt vermisst: Wo ist Saskia G.?

Die 16-Jährige wird seit Sonntag vermisst. © Polizei Dresden

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, verließ die Jugendliche am Sonntag, dem 4. Juni, die elterliche Wohnung an der Berliner Straße mit unbekanntem Ziel.

Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die Prüfung möglicher Aufenthaltsorte verlief bislang erfolglos. Saskia G. konnte noch nicht ausfindig gemacht werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,63 Meter groß

schlanke Statur

schwarze, lange Haare

Brillenträgerin

trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt

hatte einen Rucksack dabei

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen machen können.