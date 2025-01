Jugendliche aus Sachsen kam nicht mehr nach Hause: Wer hat die 16-Jährige gesehen?

Flöha - Die 16-jährige Vanessa aus Flöha ( Mittelsachsen ) traf sich am vergangenen Samstag mit einer Freundin in Chemnitz und kehrte nicht mehr nach Hause zurück.

Die 16-Jährige könnte sich auch in Koblenz aufhalten. © Bildmontage: dpa/Jan Woitas, Polizei

Wie die Polizei mitteilte, verließ die Jugendliche gegen 13 Uhr die elterliche Wohnung in Flöha und fuhr nach Chemnitz. Am Nachmittag hatte sie offenbar noch mit einer Angehörigen am Telefon gesprochen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Im Zuge der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen suchte die Polizei bekannte Kontaktpersonen und Anlaufstellen ab. Ohne Erfolg.

Ein möglicher Aufenthaltsort könnte auch Koblenz sein. Jedoch gibt es dort keine bekannten konkreten Hinwendungsorte.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,60 Meter groß

lange blonde Haare

schlank

trug am Tag des Verschwindens eine dunkle Steppjacke, eine hellblaue, weite Jeanshose mit mehreren Beintaschen sowie weiß-rote Turnschuhe

hatte eine kleine grüne Tasche bei sich

Hinweise, dass dem Mädchen etwas zugestoßen sein könnte, gibt es aktuell keine.