17-Jährige verließ Schulgelände - seitdem wird sie vermisst

Wie die Polizei mitteilte, verließ die Jugendliche am Donnerstagnachmittag das Gelände des Berufsschulzentrums am Schulplatz in Glauchau und ist seither verschwunden.

Die 17-Jährige wird folgendermaßen beschrieben:

Sie ist 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und hat lange, rote Haare. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug die Schülerin eine blaue Jeans, einen lila Pullover mit Schmetterling auf der Rückseite und eine graue Winterjacke. Außerdem hatte sie eine schwarze Handtasche bei sich.

Ein Foto der Vermissten ist unter polizei.sachsen.de/de/112102.htm abrufbar.

"Vermutlich hält sich die Teenagerin im Raum Meerane oder Glauchau auf, möglicherweise auch in Dresden. Nachdem bisherige Suchmaßnahmen noch nicht zum Erfolg geführt hatten, bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung", heißt es weiter.