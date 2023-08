22-Jährige aus medizinischer Einrichtung verschwunden: Wo ist Daisy Mia?

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach der 22-jährigen Daisy Mia. © 123RF / fotohenk

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist Daisy Mia am Freitagabend gegen 19 Uhr aus einer medizinischen Einrichtung an der Kirchberger Straße verschwunden.

Die 22-Jährige wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,72 Meter groß



wiegt rund 67 Kilogramm



schlanke Gestalt



hat lange dunkle Haare



"Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine schwarze, enge Jeans und einen dunkelroten Pullover mit der Aufschrift 'Glaube, Liebe, Hoffnung'. Insgesamt hat sie ein feminines Erscheinungsbild und wirkt jünger als sie ist", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Ein Foto der Vermissten kann auf der Internetseite der Polizei Sachsen abgerufen werden.

Die Vermisste ist nach ersten Erkenntnissen vermutlich mit dem Zug in Richtung Dennheritz gefahren. Dort hat sie sich ihr Auto, einen grauen Mazda RX8 mit dem Kennzeichen GC - RX 82 geholt. Möglicherweise ist sie jetzt mit dem Fahrzeug unterwegs.