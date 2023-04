29-Jährige aus Sörup vermisst: Wer kann helfen?

Wer hat Andrea T. aus Sörup gesehen oder weiß, wo sich die 29-Jährige aufhält? Die Polizei bittet um Hinweise. © Polizeidirektion Flensburg

Andrea T. ist am Mittwochnachmittag eventuell in einen Zug oder Bus gestiegen und in unbekannte Richtung gefahren, so die Polizeidirektion Flensburg in einer Pressemitteilung.

Die Gesuchte wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

ca. 1,65 Meter groß

zierliches Erscheinungsbild

blonde, lange Haare

trägt aktuell eine Brille

Frau T. brauche ärztliche Hilfe, heißt es in der Meldung weiter.