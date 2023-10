40-Jähriger aus Plauen vermisst: Wer hat Alexander gesehen?

Der 40-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei bittet um Mithilfe. (Symbolbild) © foottoo/123rf

Der 40-Jährige soll am Donnerstagvormittag seine Wohnung an der Reusaer Straße mit einem dunkelblauen Mountainbike in Richtung eines Waldstücks Tauschwitz verlassen haben und seitdem nicht mehr zurückgekehrt sein.

Dies teilte die Plauener Polizei am Freitagmittag mit. Möglicherweise befindet sich der Vermisste in einer hilflosen Lage.

Ein Foto des Vermissten findet Ihr unter: https://www.polizei.sachsen.de/de/101765.htm. Die Brille trug er laut Angehörigen am Tag des Verschwindens jedoch nicht.

Der 40-Jährige wird wie folgt beschrieben: