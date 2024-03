41-Jähriger verschwindet aus Krankenhaus: Wo ist vermisster Matthias?

Matthias M. (41) verschwand am Donnerstagabend aus einer Wittenberger Klinik. © Bildmontage: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Wie die Dessauer Polizei am Samstag mitteilte, sei der Vermisste am Donnerstagabend (21. März) gegen 19 Uhr zuletzt im Krankenhaus Paul Gerhardt Stift in Lutherstadt Wittenberg gesehen worden.

Seitdem ist der Aufenthaltsort des aus Jüdenberg, einem Ortsteil von Gräfenhainichen, stammenden Mannes unbekannt.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, hat die Polizei Fotos und eine Beschreibung von Matthias M. veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Der 41-Jährige wird wie folgt beschrieben: