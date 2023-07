53-Jähriger haut aus HNO-Klinik ab: Polizei fahndet nach Vermisstem

Der 53-Jährige ist seit Freitagvormittag unbekannten Aufenthalts. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizei Leipzig

Nach Angaben der Polizeiinspektion in Leipzig saß der 53-jährige M. Böttcher am Freitag gegen 11 Uhr im Wartebereich der HNO-Klinik in der Liebigstraße. Von dort aus verschwand er, ohne jemanden zu benachrichtigen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

"Da der Vermisste gesundheitliche Probleme hat, orientierungslos ist und die herrschenden Witterungsbedingungen zu einer Gesundheitsgefahr für den Herren führen können, bittet die Polizeidirektion um Hilfe bei der Suche", so die Behörde. Bisherige Suchmaßnahmen hatten nicht zum Erfolg geführt.

M. Böttcher wird wie folgt beschrieben: