07.07.2023 14:09 646 59-Jähriger zuletzt in Edeka-Markt gesehen: Mann aus dem Erzgebirge vermisst

Die Polizei sucht nach einem 59 Jahre alten Erzgebirger, der zuletzt am Dienstag in einem Edeka-Markt in Mildenau gesehen wurde.

Von Victoria Winkel

Mildenau - Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suchen nach dem 59 Jahre alten Carsten aus Mildenau bei Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis). Der Mann wird seit einigen Tagen vermisst. Wem ist dieser Mann aufgefallen? Die Polizei in Annaberg nimmt Hinweise entgegen. © Polizei Chemnitz Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am Donnerstag Angehörige des 59-Jährigen gemeldet, weil es trotz mehrerer Versuche keinen Kontakt mehr zu dem Erzgebirger gab. Weil man nicht ausschließen konnte, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und eventuell medizinische Hilfe benötigt, wurde noch am Abend die Vermisstenanzeige aufgenommen und Suchmaßnahmen eingeleitet. "Wie sich im Zuge von Befragungen im Wohnumfeld des 59-Jährigen herausstellte, wurde er von Zeugen letztmals am 4. Juli 2023 vormittags im Edeka-Markt in Mildenau gesehen. Dies bestätigen auch gesicherte Aufnahmen der Kameraüberwachung des Marktes", teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. Vermisste Personen Wer hat Alexander T. aus Wiesenburg/ Mark gesehen? Der 17-Jährige wird vermisst Weitere Hinweise, wo sich der Vermisste aufhalten könnte, gibt es derzeit nicht. Auch die Überprüfung von bekannten Anlaufstellen und die Befragung von Kontaktpersonen ergaben bislang keine weiteren Erkenntnisse. Polizei sucht nach Zeugen Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß und schlank



wirkt älter als 59 Jahre



kurze, dunkelblonde Haare



trägt einen Vollbart



sieht schlecht und hat einen schleppenden Gang



trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens möglicherweise eine Brille, ein gestreiftes Polo-Shirt, blaue Jeans und schwarz-weiße Tracking-Schuhe

Wem ist der beschriebene Mann seit vergangenem Dienstag aufgefallen und wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Wer hat den Vermissten eventuell an Haltestellen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen? Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Annaberg unter Telefon 03733/880 zu melden.

Titelfoto: Polizei Chemnitz