76-Jähriger kam nicht zurück nach Hause: Wo ist Rudolf Richard T. aus Pankow?

Mit diesem Bild sucht die Berliner Polizei nach dem vermissten Rentner (76) aus Pankow. © Jens Büttner/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Zuletzt wurde der Senior am frühen Freitagmorgen gegen 4.55 Uhr in der Rettungsstelle der Park-Klinik Weißensee gesehen. Nach seiner Behandlung in der Klinik kehrte Rudolf Richard T. jedoch nicht nach Hause zurück.

Wegen seiner beginnenden Demenz ist davon auszugehen, dass der 76-Jährige orientierungs- und hilflos ist.

Der Rentner ist laut Polizei nur leicht bekleidet und hat weder Portemonnaie noch Ausweis dabei.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

76 Jahre alt

1,60 Meter bis 1,70 Meter groß

kräftige Gestalt

grauer Haarkranz, Halbglatze

graue Bartstoppeln

grauer Pullover und blaue Jeans

Die Ermittler fragen: