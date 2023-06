Abends nicht nach Hause gekommen: Wo ist Isabella M. (13)?

Dieses 13-jährige Mädchen aus Duderstadt wird vermisst. Wer hat sie gesehen? © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeiinspektion Göttingen

Isabella M. kam am gestrigen Sonntag nicht wieder zu Hause an, weshalb sie am Abend als vermisst gemeldet wurde.

Die Polizei vermutet, dass sie sich im Raum Duderstadt (Niedersachsen) aufhält, hat aber ansonsten keinerlei Anhaltspunkte zu ihrem Verbleiben, so die Polizeiinspektion Göttingen.

Die Einsatzkräfte erhoffen sich nun Mithilfe der Bevölkerung und veröffentlichten zwei Fotos sowie folgende Personenbeschreibung:

1,55 bis 1,60 m groß

kräftige Statur

dunkle, lila/rot-schwarze, schulterlange Haare

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich eine schwarze Hose, ein schwarzes, bauchfreies Oberteil, weiße Turnschuhe und einen auffälligen roten Mantel.