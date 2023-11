Adam (7) verschwindet aus Klinik: Wer hat das Kind gesehen?

Münster - Die Polizei in Münster sucht nach einem siebenjährigen Jungen, der allein in einem Zug aufgegriffen wurde.

Sogar mit einem Mantrailer-Hund wurde nach einem vermissten Kind gesucht, doch die Fahndung blieb bisher erfolglos. © Polizei Münster

So war Adam K. am Montag mit einem ICE ohne Fahrkarte unterwegs, wurde von Polizisten in Gewahrsam genommen.

Der Minderjährige wurde aufgrund einer Erkrankung ins Krankenhaus gebracht. Von dort flüchtete er laut Polizei gegen 11 Uhr zu Fuß, sodass nun nach ihm gesucht wird.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit einem Mantrailer, verliefen bislang erfolglos.

Das Kind wird wie folgt beschrieben: