Arbeitskollegin meldete ihn nach einem Monat als vermisst: Wo ist Frank aus Leipzig?

Frank B. (34) ist offenbar seit mehreren Wochen verschwunden – wer hat ihn gesehen? © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Dienstag mitteilte, sei es eine Arbeitskollegin des Vermissten gewesen, die sich am Montagabend aus Sorge an die Behörde wandte.

Demnach sei Frank B. aus dem Leipziger Stadtteil Engelsdorf bis einschließlich 12. Januar in dem Unternehmen krankgemeldet gewesen, in dem beide beschäftigt sind. Der letzte elektronische Kontakt habe aber bereits am 22. Dezember letzten Jahres stattgefunden.

Die Beamten stellten Ermittlungen im Umfeld des Mannes an – bislang jedoch ohne Erfolg. Sein Aufenthaltsort sei weiterhin unbekannt.

Zuletzt gesehen worden sei er wohl in der Dr.-Margarete-Blank-Straße in Engelsdorf.

Eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Polizei sich bei der Suche nach dem 34-Jährigen an die Öffentlichkeit wendet.

Er kann folgendermaßen beschrieben werden: