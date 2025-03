Auf dem Schulweg verschwunden: Polizei sucht nach Mädchen (15) aus Zwickau

Zwickau - Spurlos verschwunden! Die Polizei sucht derzeit nach Cecilia (15) aus Zwickau . Das Mädchen ist am Montag nicht in der Schule erschienen - von ihr fehlt jede Spur.

Die Polizei sucht nach Cecilia (15) aus Zwickau. Die 15-Jährige ist auf dem Weg zur Schule spurlos verschwunden. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Laut Polizei wurde die 15-Jährige zuletzt am Montagmorgen gegen 7 Uhr in der Friedrich-Naumann-Straße gesehen. Anschließend sollte die Jugendliche in der Schule am Schloßplatz erscheinen - doch dort kam sie nie an.

"Alle bisher erfolgten Suchmaßnahmen haben leider nicht zum Auffinden der Vermissten geführt", heißt es von der Polizei.

Da sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befinden könnte, bittet die Polizei die Bevölkerung, nach der 15-Jährigen Ausschau zu halten.

So wird die Vermisste beschrieben:



1,68 Meter groß

hat braune Haare, die an einer Seite kurz zu einem Igelschnitt geschnitten sind

trug einen langen schwarzen Mantel, eine blaue Jeans und einen blauen Pullover

war zudem mit einer Wintermütze und einer schwarzen Brille mit weißen Applikationen bekleidet

hatte einen dunkelblauen Ranzen der Marke Elephant bei sich

Ein Foto der Jugendlichen könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen.