Aus Berliner Hotel verschwunden: Wer hat den 22-jährigen Julian J. gesehen?

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Den Angaben zufolge soll der junge Mann am Montagvormittag, den 1. Januar ein Hotel, das sich im Berliner Ortsteil Charlottenburg befindet, in unbekannte Richtung verlassen haben.

Laut eigenen Angaben über Social Media soll sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.



Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, hat braune Augen, ein markantes Gesicht sowie eine große Nase. Er wirkt den Angaben zufolge jünger, als er tatsächlich ist.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos des Vermissten erhoffen sich die Ermittler Hinweise zu seinem Verbleib und fragen:

Wer hat den Mann seither gesehen?

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthalt geben?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion 5 (City) in 10965 Berlin-Kreuzberg in der Friesenstraße 16 unter der Telefonnummer (030) 4664-573430, per E-Mail dir5k34@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Außerhalb der Bürodienstzeiten werden Hinweise an (030) 4664 571100 bzw. per E-Mail dir5k1DD@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei Berlin gebeten.

Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, ist der polizeiliche Notruf unter der Telefonnummer 110 zu wählen.