Demenzkranke 72-Jährige verschwunden: Wo ist Dorothea D. aus Lüneburg?

Lüneburg - Seit Dienstag ist die 72-jährige Dorothea D. aus Lüneburg verschwunden. Die Frau ist an Demenz erkrankt und deshalb orientierungslos. Wer hat sie gesehen?

Wer weiß, wo Dorothea D. (72) aus Lüneburg ist? © Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, sei die 72-Jährige aus Embsen im Landkreis Lüneburg seit einem Einkaufsbummel am Dienstag verschwunden.

Gemeinsam mit ihrer Tochter sei sie zuletzt zwischen 11 und 11.30 Uhr in einem Geschäft in der Glockenstraße gewesen. Die Seniorin habe eine Toilette aufsuchen wollen, woraufhin sie in unbekannte Richtung verschwunden sei, heißt es.

Dorothea D. verfüge weder über Bargeld noch über ein Handy. Sie leide unter Demenz, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sie vermutlich orientierungslos zu Fuß unterwegs ist.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

weiblich

72 Jahre alt

sehr korpulente Statur

graue Haare zum Zopf gebunden

blauer Pullover mit rotem V-Ausschnitt und einem gelben T-Shirt darunter

schwarze Leggings

Selbst die intensive Suche mit Spürhunden und Hubschraubern durch die Polizei zwischen Lüneburg und Embsen und weitere Ermittlungen der Beamten führten bislang ins Nichts.