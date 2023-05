29.05.2023 18:57 Dramatische Suche am Rhein: Kind und Vater aus Wassermassen geborgen!

Rettungskräfte suchen am Pfingstmontag nach einem Kind und dessen Vater. Auch Hubschrauber sind an einer Rheininsel in Bornheim im Einsatz.

Von Nicole Reich

Bornheim – Großeinsatz am Rheinufer in Bornheim! Dort sind Hubschrauber auf der Suche nach einem vermissten Vater und seinem Kind. Rettungskräfte suchen am Rhein in Bornheim nach einem vermissten Kind und dessen Vater. © Vincent Kempf Zahlreiche Rettungskräfte sind seit Montagnachmittag im Herseler Werth, einer Rheininsel in Bornheim, im Einsatz. Wie der "Bonner General-Anzeiger" unter Berufung auf einen Sprecher der Kreisfeuerwehr berichtet, wird nach einem Kind im Grundschulalter und dessen Vater gesucht. Informationen von vor Ort zufolge, hatte die vierköpfige Familie am Ufer gegrillt, als das Unglück passierte. Vermisste Personen Ronny B. (55) aus Hoyerswerda wird vermisst: Wer hat ihn gesehen? Das Gebiet rund um die Insel werde von zwei Hubschraubern aus der Luft sowie mit Booten zu Wasser abgesucht, hieß es. Auch Taucher und Rettungsschwimmer seien im Einsatz. Am Abend wurden die Rettungskräfte schließlich fündig. Zuerst wurde das Kind, später auch der Vater aus den Wassermassen geborgen, wie auch der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet. Der Einsatzort am Rhein ist mit Flatterband abgesperrt. © Sebastian Klemm Der Einsatzort befindet sich am Herseler Werth, einer Rheininsel in Bornheim. © Vincent Kempf Beide Geretteten wurden unter Wiederbelebungsmaßnahmen ins Krankenhaus gebracht. Erstmeldung von 18.27 Uhr, aktualisiert um 18.57 Uhr

Titelfoto: Sebastian Klemm