Eigengefährdung möglich! 34-Jähriger in Leipzig vermisst

Leipzig - In Leipzig wird ein 34-Jähriger vermisst .

Toni L. (34) wird seit dem 6. Juni vermisst. © Montage Polizei Sachsen

Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wurde der 34-jährige Toni L. zuletzt am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr in einer Sozialtherapeutischen Wohnstätte in der Eitingonstraße gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Besonders besorgniserregend: Laut Polizei kann bei Toni L. eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Deshalb sollen nun Hinweise aus der Bevölkerung bei der Suche helfen.

Er wird wie folgt beschrieben: