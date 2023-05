Er benötigt Medikamente: Wer hat Jevgen S. (69) gesehen?

Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach Jevgen S. (69). © Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizei Dessau-Roßlau

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verließ der Senior am Samstagnachmittag eine Pflegeeinrichtung in der Bauhausstadt. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Jevgen S. ist gesundheitlich beeinträchtigt, darüber hinaus muss er Medikamente einnehmen.

Um den 69-Jährigen schnell aufzufinden, hat die Polizei bereits Suchmaßnahmen eingeleitet. Dabei kam auch ein Fährtenspürhund zum Einsatz. Bisher konnte Jevgen jedoch nicht aufgefunden werden, weshalb die Behörde nun die Öffentlichkeit um Hilfe bittet.

Dazu hat die Polizei auch eine Beschreibung von Jevgen herausgegeben: