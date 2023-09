Er braucht dringend Hilfe: Uwe (63) aus Chemnitz vermisst

Die Polizei sucht derzeit nach einem Mann (63) aus Chemnitz, der seit dem gestrigen Montag verschwunden ist. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Chemnitzer am gestrigen Montag von einem Krankenhausaufenthalt in eine Einrichtung in der Kanzlerstraße auf dem Kaßberg verlegt.

"Diese hatte er gegen 16 Uhr in unbekannte Richtung verlassen und ist seither nicht zurückgekehrt", hieß es von der Polizei.

Mittlerweile wurden bereits mögliche Aufenthaltsorte und Bekannte des Vermissten überprüft - erfolglos.

"Der 63-Jährige ist dringend auf Medikamente angewiesen und könnte orientierungslos und in einer hilflosen Lage sein", so ein Polizeisprecher.

Vermutlich hält er sich in Chemnitz auf.



So wird der Vermisste beschrieben: