Er braucht dringend seine Medikamente: Wer hat Olaf aus Chemnitz gesehen?

Der 57-Jährige ist auf seine Medikamente angewiesen. © Bildmontage: 123rf/Christian Horz, Polizei Chemnitz

Der Vermisste hat am Nachmittag gegen 15.30 Uhr seine Wohneinrichtung in der Zschopauer Straße im Ortsteil Reichenhain verlassen. Da er am Abend nicht zurückkehrte, erstatteten die Mitarbeiter eine Vermisstenanzeige.

Umgehend leitete die Polizei eine Suchaktion nach dem Mann ein und wurde dabei auch durch einen Fährtensuchhund unterstützt. Bis zum heutigen Samstagmorgen konnte er jedoch nicht gefunden werden.

Der 57-Jährige könnte auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Außerdem ist er auf Medikamente angewiesen und könnte orientierungslos sein.

