Er ist auf seine Medikamente angewiesen: David S. (38) spurlos verschwunden

Wittenberg - Seit Montag wird der 38-jährige David S. aus Wittenberg vermisst. Der junge Mann ist auf Medikamente angewiesen, was die Suche nach ihm dringlich macht.

Der Vermisste ist mit seinem Fahrrad unterwegs und verschwand damit in unbekannte Richtung. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Nach Angaben der Polizeiinspektion in Dessau-Roßlau hatte der Vermisste am Montag um 13 Uhr seine Wohnung in Wittenberg mit dem Fahrrad verlassen, danach verliert sich seine Spur.

"Der Vermisste benötigt Medikamente. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person", teilte Polizeisprecherin Doreen Wendland mit.

David S. wird wie folgt beschrieben: