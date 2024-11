Er ist Autist: Wer hat Grzegorz Jan P. aus Berlin-Reinickendorf gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7 in 13437 Berlin-Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin entgegen.

Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.