Stefans Auto wurde gefunden: Wer hat dementen 62-Jährigen gesehen?

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach dem 62-Jährigen. © Polizei Berlin

Wie die Beamten am heutigen Donnerstag mitteilten, verließ der 62-jährige Stefan Schulz am gestrigen Mittwoch gegen 8 Uhr unbemerkt seine Anschrift am Kladower Damm und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr er mit seinem Auto bis zum Stahnsdorfer Damm in Brandenburg, wo das Fahrzeug am Nachmittag aufgefunden werden konnte.

Der Polizei zufolge könnte er sich in einer medizinischen Notlage befinden. Er ist dement, orientierungslos und dennoch gut zu Fuß.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung.