Er ist nicht zum Unterricht erschienen: Elfjähriger aus Leipzig wird vermisst
Leipzig - Die Polizei sucht nach einem elfjährigen Jungen aus Leipzig. Er ist nicht zum Unterricht erschienen und es ist unklar, wo er sich aktuell aufhält.
Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, wurde der elfjährige Maximilian S. zuletzt am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr gesehen.
Er wurde von seinem Fahrdienst an der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule in der Hannoverschen Straße abgesetzt.
Danach war er nicht im Unterricht und wurde seitdem nicht gesehen. Er hat kein Handy dabei.
Maximilian wohnt in einer Wohngruppe im Stadtteil Grünau-Mitte. Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich.
Da der Elfjährige durch sein junges Alter in einer gefährlichen Situation oder in einer Notlage sein könnte, sucht die Polizei nun öffentlich nach ihm.
Wer weiß, wo er sich aufhalten könnte?
Folgende Informationen sind bekannt:
- Der Junge ist circa 1,52 Meter groß, hat eine kräftige Statur, kurze, blonde Haare und blaue Augen.
- Er trägt einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkelgrüne Hose und einen dunklen Schulrucksack.
Wer hat den Elfjährigen seit Freitagmorgen gesehen, weiß, wo er sich aufhält, oder kann Hinweise geben?
Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, bei jeder Polizeidienststelle oder unter Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa; Polizei Sachsen