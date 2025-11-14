Er ist nicht zum Unterricht erschienen: Elfjähriger aus Leipzig wird vermisst

Leipzig - Die Polizei sucht nach einem elfjährigen Jungen aus Leipzig . Er ist nicht zum Unterricht erschienen und es ist unklar, wo er sich aktuell aufhält.

Die Polizei veröffentlichte dieses Foto des Jungen (11), um bei der Suche zu helfen. © Bildmontage: Polizei Sachsen

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, wurde der elfjährige Maximilian S. zuletzt am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr gesehen.

Er wurde von seinem Fahrdienst an der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule in der Hannoverschen Straße abgesetzt.

Danach war er nicht im Unterricht und wurde seitdem nicht gesehen. Er hat kein Handy dabei.

Maximilian wohnt in einer Wohngruppe im Stadtteil Grünau-Mitte. Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich.

Da der Elfjährige durch sein junges Alter in einer gefährlichen Situation oder in einer Notlage sein könnte, sucht die Polizei nun öffentlich nach ihm.