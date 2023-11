Er kam nie in der Schule an: Achtjähriger Ismail wird vermisst

Der achtjährige Ismail aus Springe wird seit Donnerstagmorgen vermisst. © Fotomontage: Polizeidirektion Hannover

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Junge gegen 7 Uhr in Begleitung seines älteren Bruders die Wohnung seiner Mutter im Stadtteil Eldagsen - sie waren auf dem Weg zur Schule.

Dort kam der Achtjährige jedoch nie an, stattdessen wurde er von einem Bekannten in einer S-Bahn von Bennigsen in Richtung Hannover gesehen. Danach verliert sich seine Spur.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten führten, bitten die Ermittler nun um Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Ismail wird wie folgt beschrieben: