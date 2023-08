Er kehrte nicht aus der Tagesklinik zurück: Wer hat Uwe Heinrich (68) gesehen?

Hannover – Bereits seit Freitagabend wird der 68-jährige Uwe Heinrich F. aus Hannover vermisst. Er kehrte nach einem Aufenthalt in einer Tagesklinik nicht nach Hause zurück.

Der 68-Jährige aus Hannover-Misburg wird seit Freitag vermisst. © Polizeidirektion Hannover

Zuletzt wurde der Mann gegen 13.15 Uhr in der Tagesklinik in der Carl-Neuberg-Straße gesehen. Danach soll der 68-Jährige nicht wie gewohnt nach Hause zurückgekehrt sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Seine Frau meldete sein Verschwinden.

Eine umfangreiche Suche unter Einsatz eines Personenspürhundes verlief bis jetzt erfolglos. Die Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: