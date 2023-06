Er könnte sich in hilfloser Lage befinden: Wo ist Michael aus Halle?

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Ein Mann ist seit dem vergangenen Wochenende verschwunden - wer hat ihn gesehen?

Michael A. wird in Halle vermisst. Wo könnte er sein? © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizeiinspektion Halle

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wurde Michael A. zuletzt am Sonntagabend (25. Juni) gegen 20 Uhr im Bereich der Wörmlitzer Straße in Halles Innenstadt gesehen.

Seitdem sei sein Aufenthaltsort unbekannt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: