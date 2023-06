Er könnte sich in Magdeburg aufhalten: Wer hat Wolfgang H. (61) gesehen?

Wittenberg - Er wurde zuletzt am Montagmorgen gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur. Nun bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche nach Wolfgang H. (61) aus Wittenberg.

Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach Wolfgang H. (61). © Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Wie die Behörde am Freitag mitteilte, wurde der 61-Jährige zuletzt am Montag, gegen 7.45 Uhr, im Bereich des Teucheler Weges in Wittenberg gesehen. Danach verliert sich jedoch die Spur.

Wolfgang H. ist gesundheitlich eingeschränkt und benötigt Medikamente. Die Polizei leitete bereits Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann ein. Weil diese bisher jedoch nicht zum Erfolg führten, bittet die Behörde nun um Mithilfe in dem Vermisstenfall.

Dazu wurde auch eine Beschreibung des 61-Jährigen veröffentlicht:

1,78 Meter groß



Kräftige Gestalt



Sehr kurze, graue Haare



Vollbart



Bekleidet mit dunkler Jogginghose, T-Shirt und Badelatschen



Seine Füße sind möglicherweise mit Verbänden versehen



Darüber hinaus führt Wolfgang H. zwei blaue Gehstützen mit sich



Laut Polizei könnte der Mann aktuell im Bereich Magdeburg stecken.