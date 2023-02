Er verschwand beim Karnevalszug: Wer hat Ali A. gesehen?

Ali A. (34) ist während eines Karnevalszugs in Bergisch Gladbach verschwunden. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Der Vermisste hatte am Sonntag (19. Februar) den Umzug in Höhe des Drogeriemarktes an der Hauptstraße besucht, wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten.

Seine Familie habe gegen 16 Uhr bemerkt, dass sich Ali A. von der Gruppe getrennt hatte und in eine unbekannte Richtung verschwunden war.

Da der 34-Jährige den Angaben zufolge aufgrund einer Erkrankung zeitlich und örtlich nicht orientiert ist, sucht die Polizei öffentlich nach ihm.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: