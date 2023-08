Er wurde zuletzt in Halles Innenstadt gesehen: Wo ist Ben?

Halle (Saale) - Große Sorge in Halle: Die Polizei sucht nach einem vermissten Jungen – wer hat Ben gesehen?

Ben aus Halle ist verschwunden – hat ihn jemand gesehen? © Bildmontage: Polizeirevier Halle (Saale), Carsten Rehder/dpa

Wie die Behörde am Dienstagmittag mitteilte, wurde Ben zuletzt in der Klosterstraße in Halles Innenstadt gesehen – zum Zeitpunkt wurde jedoch nichts bekannt.

Seitdem sei sein Aufenthalt unbekannt, weshalb die Polizei nun mit einem Foto und folgender Beschreibung nach dem Vermissten sucht.